» Segundo suspeito de matar homem em frente a shopping no bairro Sapiranga é preso

O segundo suspeito de matar um homem em frente a um shopping no bairro Sapiranga, em Fortaleza, foi preso nesta segunda-feira (3). O homem foi encontrado pela Polícia Civil no município de Marco, a cerca de 220km de Fortaleza. Apontado como o executor do crime, ele já tem passagens por roubos, tráfico de drogas, crime contra a administração pública, porte ilegal de arma de fogo e receptação culposa.

O suspeito foi encaminhado para a 7ª Delegacia do DHPP, onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso. As equipes da Polícia Civil seguem com as diligências em andamento visando localizar outros dois suspeitos de envolvimento na ação criminosa.

RELEMBRE

O crime ocorreu por volta do meio-dia de sábado (1º). Segundo testemunhas, o homem foi arrastado e morto na faixa de pedestres em frente ao shopping, na rua Ministro Abner de Vasconcelos, por um grupo de homens armados.

O primeiro suspeito de envolvimento com o crime foi preso no mesmo dia em que ocorreu o crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele já teria passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e dano.