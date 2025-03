» SUS agora oferece cirurgia gratuita para correção de coluna em bebês

A Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac), do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC), agora realiza, de forma gratuita cirurgias na coluna vertebral de bebês pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A operação é realizada para correção de malformação congênita, conhecida como meningomielocele (MMC).

A mais recente cirurgia foi realizada no último dia 7 de fevereiro. Esse procedimento, de alta complexidade, é realizado na unidade desde 2019, quando a Meac foi pioneira no estado ao corrigir a malformação de um feto ainda no útero.

O QUE É MENINGOMIELOCELE?

A meningomielocele, também conhecida como espinha bífida aberta, é uma grave malformação do tubo neural, que pode causar paralisia, hidrocefalia e outras complicações neurológicas.

A condição é obtida ainda nas primeiras semanas de gestação, e, se não corrigido, pode trazer sérias sequelas para o bebê. Com a cirurgia intrauterina, realizada enquanto o feto ainda está no útero, é possível reduzir os riscos e melhorar a qualidade de vida do bebê após o nascimento.

Edson Lucena, médico obstetra e gerente de Atenção à Saúde da Meac, destaca a importância dessa oferta pelo SUS: “Essa intervenção reduz a necessidade de derivação ventricular, melhora a função motora e aumenta as chances de uma vida mais independente para a criança. A possibilidade de realizar essa cirurgia gratuitamente pelo SUS é um grande avanço na saúde pública, garantindo acesso equitativo e promovendo esperança para as famílias.”

Para que a gestante tenha acesso ao procedimento, é necessário o encaminhamento para uma consulta com a equipe de medicina fetal da Meac, que analisará o caso e programará a cirurgia no momento mais adequado.