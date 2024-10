Brasil é o quarto país com mais trabalhadores tristes ou raivosos na América Latina, diz pesquisa - TV Jangadeiro

O Brasil ocupa a quarta posição entre os países com mais trabalhadores tristes ou raivosos na América Latina, segundo uma pesquisa da consultoria Gallup. O levantamento revelou que 46% dos profissionais brasileiros estão estressados, 25% tristes e 18% relataram sentir raiva dentro do ambiente de trabalho.

A pesquisa, que reúne dados de trabalhadores de 160 países, ouvidos presencialmente ou por telefone, analisa como eles se sentem em relação à vida e ao trabalho. Entre os brasileiros, 25% afirmaram lidar com tristeza no dia a dia, colocando o país em quarto lugar no ranking da América Latina, atrás apenas de Bolívia (32%), El Salvador (26%) e Jamaica (26%).

No quesito raiva, o Brasil também aparece em quarto, com 18% dos trabalhadores relatando essa emoção durante o expediente. O ranking é liderado por Bolívia (25%), Jamaica (24%) e Peru (19%).

Já o estresse é a emoção mais comum, com 46% dos brasileiros afirmando sentir-se estressados no emprego. Mesmo assim, o Brasil ocupa a sétima posição nesse quesito, atrás de países como Bolívia (55%), República Dominicana e Costa Rica (ambos com 51%).

O estudo destaca a gestão como um fator central no bem-estar dos trabalhadores. Profissionais sob má gestão têm 60% mais chances de sofrer com altos níveis de estresse. A pesquisa também diz que a qualidade da liderança tem um impacto comparável ao de figuras de apoio pessoal, como cônjuges, na saúde mental dos funcionários.

Outro ponto é o impacto da solidão no trabalho, que afeta uma em cada cinco pessoas no mundo. As relações interpessoais auxiliam no bem-estar e a produtividade, a solidão pode ser especialmente prejudicial, afetando o engajamento e o desempenho dos trabalhadores.

A Gallup estima que esse baixo engajamento custa à economia global US$ 8,9 trilhões. No Brasil, apenas 31% dos trabalhadores se consideram engajados, colocando o país na sétima posição na América Latina nesse quesito. O engajamento reflete o envolvimento e o entusiasmo dos profissionais em suas funções e está diretamente ligado a resultados positivos nas empresas.