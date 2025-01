» Prefeitura de Fortaleza e professores firmam acordo para reajuste de 6,27% no piso salarial da categoriaa

Professores da rede municipal de Fortaleza conquistaram, após negociação nesta terça-feira (28), um reajuste de 6,27% no Piso Salarial 2025. Com isso, o valor do piso passa de R$ 4.580,57 para R$ 4.867,77 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com efeito retroativo a 1º de janeiro deste ano.

O acordo foi firmado em uma audiência entre o Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), o prefeito Evandro Leitão (PT), o secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Leo Couto (PSB).

De acordo com a gestão municipal, o impacto para os cofres públicos será de aproximadamente R$ 120 milhões ao ano. O reajuste segue a Portaria definida pelos Ministérios da Educação e da Fazenda, que estabeleceu o novo valor do piso salarial para 2025. A proposta será enviada ainda à Câmara Municipal na próxima semana e deverá ser votada no início dos trabalhos legislativos, no dia 3 de fevereiro.

O aumento incide sobre o vencimento inicial da carreira e reflete em todas as referências, beneficiando tanto professores ativos e aposentados quanto assistentes da educação. A medida é considerada pelo Sindiute como essencial para o início do ano letivo de 2025.

A categoria também discutirá a proposta em Assembleia Geral do Sindiute, marcada para esta quarta-feira (29), às 7h. Além do reajuste, o encontro dos educadores deve abordar o cronograma para tratar dos pontos restantes da pauta prioritária de 2025, que incluem reivindicações essenciais para a valorização e melhorias nas condições de trabalho dos profissionais da educação.

“O Sindiute destaca que este avanço é fruto da mobilização e unidade da categoria, reafirmando o compromisso com a valorização de professores e assistentes da educação. A participação na Assembleia será decisiva para consolidar os próximos passos dessa luta e fortalecer a educação pública em Fortaleza”, afirmou o Sindicato.