» União Brasil e PP confirmam federação: bloco terá a maior bancada da Câmara dos Deputados

O União Brasil (UB) e o Progressistas (PP) confirmaram o lançamento da Federação União Progressista. O evento que unirá os dois partidos acontece nesta terça-feira (29), no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Em publicação feita em colaboração nas redes sociais, os partidos afirmam que representam cerca de 20% do Congresso Nacional, e que a união tem o propósito de “ser uma bússola no centro da política, guiando e impulsionando o Brasil para cima”.

De acordo com o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, a Federação tem um viés conservador e de centro-direita. Ele ainda afirma que é oposição ao governo federal. “Pode ter certeza: nós não estaremos apoiando o atual presidente [Lula] na sua candidatura à reeleição”, finaliza.

A Federação terá 109 deputados federais e 14 senadores, o que representa cerca de 21% da Câmara e 17% do Senado. Isso garantirá uma forte influência dos partidos nas decisões legislativas. Os outros partidos que possuem um número tão significativo de parlamentares em exercício são o PL (91 deputados e 14 senadores) e o PSD (44 deputados e 14 senadores).

PSDB DISCUTE FUSÃO COM PODEMOS

A criação da federação também impulsiona outras movimentações políticas a nível nacional. O diretório do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) também se reunirá nesta terça-feira (29) para discutir uma fusão com o Podemos. A expectativa é que o assunto seja encaminhado e uma data seja definida para a convenção partidária que decidirá sobre a fusão. Em caso de aprovação, tanto PSDB quanto o Podemos deixarão de existir e se tornarão uma nova sigla, ainda não definida.

Há, ainda, tratativas para lançar Eduardo Leite (PSDB), atual governador do Rio Grande do Sul, como candidato à Presidência da República em 2026.