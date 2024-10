» Solicitação de auxílio-doença do INSS agora poderá ser feita em agências dos Correios

O Ministério da Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os Correios oficializaram, nesta segunda-feira (14), a ampliação da parceria que permite aos segurados solicitar benefícios por incapacidade temporária por meio do serviço Atestmed nas agências dos Correios.

Com a nova medida, o atendimento será oferecido em 2,6 mil agências em todo o Brasil, através do Balcão Cidadão. A assinatura do acordo aconteceu em Brasília, com a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

COMO FUNCIONA O SERVIÇO

Os segurados poderão realizar o requerimento do Atestmed diretamente nas agências dos Correios, onde os documentos serão digitalizados e encaminhados ao INSS.

Também é possível iniciar o processo pelo telefone 135 e finalizar nas agências em até cinco dias. A parceria pretende agilizar a concessão de auxílio-doença para afastamentos de até 180 dias.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Para solicitar o benefício, é preciso apresentar atestado médico ou odontológico com informações como nome completo, data de emissão (máximo de 90 dias antes do pedido), diagnóstico, assinatura e identificação do profissional, além da data de início e o tempo de afastamento.