» Reunião entre Trump e Putin afeta o Brasil? Entenda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai conversar nesta terça-feira (18) com o líder russo, Vladimir Putin, para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

Mas como essa reunião pode afetar o Brasil? O economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, cita no vídeo os possíveis impactos, como a queda do dólar, a redução no preço dos alimentos e da gasolina.

