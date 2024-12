» Recurso emergencial de R$ 19,1 milhões para IJF e Santa Casa já está disponível, anuncia Elmano

O recurso emergencial de R$ 19,1 milhões do Governo Federal destinado à saúde de Fortaleza já está disponível para a Prefeitura, anunciou o governador Elmano de Freitas (PT), nesta sexta-feira (13). Do montante, R$ 9,6 milhões serão para o Instituto Doutor José Frota (IJF) e R$ 9,5 milhões para a Santa Casa de Fortaleza , que serão usados para apoio no custeio das unidades.

“Informo que já está na conta do Município de Fortaleza o recurso extra de R$ 19,1 milhões para ajudar emergencialmente na Saúde da capital. Agradeço ao Governo Federal por atender nosso pleito de forma imediata”, disse Elmano em publicação nas redes sociais.

O envio do recurso ocorre em meio aos problemas enfrentados nas duas unidades, como falta de medicamentos e insumos. A Santa Casa, que é um hospital filantrópico, tem sofrido crise financeira há mais de um ano.