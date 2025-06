» Bombeiros já resgataram quase 5 mil animais no Ceará neste ano; 80% são cobras e gatos

Os bombeiros resgataram 4.935 animais em todo o Ceará entre janeiro e maio deste ano, de acordo com balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Ao todo, foram realizados 488 atendimentos a mais do que no mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 9,8%.

O levantamento indica que quase 80% dos casos envolveram cobras e gatos.

Segundo os bombeiros, as cobras representaram 68,02% dos incidentes, sendo os animais mais resgatados: foram 3.357 ocorrências. Em seguida, aparecem os felinos, com 579 resgates.

Mais de 40% dos resgates ocorreram em Fortaleza. Ao todo, foram 1.986 animais resgatados na capital cearense nos cinco primeiros meses do ano. Outras cidades com alto número de ocorrências foram Caucaia (453), Sobral (268) e Maracanaú (267), além de outros 88 municípios.

Entre os animais resgatados também estão cães, gambás, caxinguelês, iguanas, animais marinhos e cassacos.