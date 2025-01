» Quer soltar fogos de artifício no réveillon? Escolha os silenciosos e tenha cuidado para evitar acidentes

A queima de fogos para comemorar a virada do ano e o início de um novo ciclo é uma tradição mundial. No entanto, é fundamental manusear os explosivos de efeito pirotécnico de maneira correta para evitar acidentes.

Pensando nisso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), preparou algumas dicas de segurança.

DURANTE A COMPRA

Antes de soltar os fogos, é essencial prestar atenção na hora da compra. Opte por estabelecimentos autorizados pelo CBMCE e verifique se os rojões possuem certificado de garantia e estão dentro da data de validade.

SOLTURA DOS FOGOS

Em Fortaleza, de acordo com a Lei 11.140, é permitido apenas o uso de fogos de artifício silenciosos. O descumprimento dessa lei pode resultar em multa para o infrator.

Ao soltar os fogos, escolha sempre um local aberto, afastado de árvores, casas e fios elétricos. Além disso, mantenha distância de crianças e animais.

Os artefatos devem ser manuseados apenas por adultos responsáveis, que não tenham ingerido bebidas alcoólicas e que sigam rigorosamente as instruções da embalagem. Na hora da queima, o responsável deve usar um suporte adequado e manter o artefato fora do alinhamento do corpo, inclinando-se para uma área segura.

Outra recomendação importante é não acender bombas na mão e não tentar reacender um artefato falho.

EM CASOS DE ACIDENTES

Se ocorrerem queimaduras leves, com vermelhidão, a orientação é fazer uma compressa de água fria no local afetado para resfriar a região e cobri-la com um pano limpo.

Caso haja lesões mais graves, como bolhas, inchaço, secreção ou ferimentos causados por explosão próxima ao rosto, procure imediatamente um pronto-socorro.

Em caso de incêndios, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193.