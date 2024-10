» Quem foi o maior vencedor das eleições no Ceará?

➡️ Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Nem PT, nem PSB, muito menos a oposição, que conquistou alguns municípios simbólicos, nada disso. O grande vencedor no Ceará, assim como em todo o País, foi o… tchã, tchã, tchã… foi o nosso brasileiríssimo e cearenssísimo Centrão. Explico.

Os partidos do Centrão seguem firmes e comandarão 63% das prefeituras do país. Esse desempenho é fundamental para garantir grandes bancadas no Congresso Nacional, critério que define o tamanho do fundo eleitoral e do tempo de propaganda. Como num círculo vicioso, esse tamanho influencia nos acordos para as eleições municipais.

Por aqui, por circunstâncias locais, o PSB de Cid Gomes e o PT de Camilo Santana foram os partidos que mais conquistaram prefeituras. Entretanto, o PT cedeu a posição de vice de Evandro para Domingos Filho, chefe do PSD estadual, que indicou a filha, Gabriella Aguiar. Ora, se o PSB é o maior partido no Ceará em número de prefeituras, por que o PSD é que foi priorizado pelo PT na sua principal vitrine?

É a lógica do peso das bancadas. Como o MDB de Eunício Oliveira já tem a vice-governadora (Jade Romero), o PSB de Cid ficou de mãos vazias, pelo menos por enquanto. O partido esperava indicar a filha de Izolda Cela para compor com Evandro Leitão, mas perdeu o lugar para o PSD de Domingos Filho que, assim como Kassab, pode mudar de lado conforme a eleição.

Em 2022, por exemplo, o PSD cearense apoiou Roberto Cláudio (PDT) para o governo estadual, acusando o PT de “cooptar” prefeitos. Agora estão juntos, pois o tamanho nacional PSD garante tempo de propaganda e recursos do fundo eleitoral aos aliados. É o que vale na hora das “costuras”. Deu certo.

Por fim, isso mostra que a tal polarização no Brasil não tem a capilaridade que seus líderes gostariam. Em alguns lugares, como em Fortaleza, quando não têm candidaturas próprias, os líderes do Centrão instrumentalizam os populismos personalistas de Lula e Bolsonaro, que lhes servem de adornos eleitorais. Não foi diferente em 2024.

▫️Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.