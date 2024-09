Chupa aqui pra ver se sai voto - TV Jangadeiro

➡ Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

A campanha eleitoral em Fortaleza bombou no Brasil inteiro por causa de uma declaração do candidato George Lima, aliado do governo estadual, a André Fernandes, durante debate do O Povo: “Chupa aqui pra ver se sai leite!”. Vi na hora e quase não acreditei.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

Refeito da surpresa, lembrei que a expressão consagrada pelo uso popular é outra: “Morde aqui para ver se sai leite”. O dito original indica incredulidade, mas sua forma georgiana é enigmática. A troca de verbo (morder/chupar) foi acidental? Se intencional, seria uma insinuação de fazer corar o Marquês de Sade?

Não sei a resposta. Cada qual com suas conclusões. Para as campanhas pouco importa a verdade, mas sim a agitação. E quanto mais tosca a polêmica, quanto mais debochada a atuação, melhor para os protagonistas. Outras expressões usadas por vários candidatos nos primeiros debates em Fortaleza reforçam essa impressão, sintetizando – digamos assim – o espírito da disputa. Relembro algumas: covarde, inexpressivo, desequilibrado, garganta de aluguel, ditadorzinho, humorista, poste… É ou não é uma beleza, distintos internautas/eleitores?

Tudo bem que na arte da retórica as provocações façam parte dos arsenais de argumentação, mas tudo tem (ou deveria ter) limite. Como dizia Cícero, em Roma, “oh tempora oh mores” (ó tempos, ó costumes).

A propósito, segundo Pedro Simões, marqueteiro de Tabata Amaral, de São Paulo, “o candidato que procurar se comunicar só a partir de propostas está lascado, não vai conseguir engajar. Você precisa trabalhar com polêmicas.” Ou seja, tem que baixar o nível para aparecer e conquistar corações e mentes. É o efeito Pablo Marçal, perfeito para explicar as eleições em Fortaleza.

Não se trata de pessimismo, são constatações a partir do que vimos nos debates. Porém, é importante não confundir engajamento com aprovação, pois o limite entre a polêmica que mobiliza e o ridículo que afasta é muito tênue. Por essas e outras, é melhor tirar as criancinhas de perto nos próximos debates.

▫️Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.