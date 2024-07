» Após ser chamado de covarde Leitão responde Sarto: “covarde é quem abandona a população”

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), respondeu os ataques do atual prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT). Durante convenção, Sarto chamou o deputado estadual de “covarde” por “sabotar a CPI do Narcotráfico”.

“Sarto, covarde é quem abandona a população por três anos e meio e aparece na véspera da eleição só para pedir voto, como o senhor tem feito. Covarde é se aproveitar do drama das pessoas com um tema tão importante, como a segurança, para fazer politicagem barata”, respondeu o petista.

No evento ocorrido domingo (28), Sarto relembrou a atuação de Evandro na Assembleia Legislativa do Ceará. Em 2018, quando Leitão era líder do Governo na Casa, havia uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigaria o tráfico de drogas no Estado, em tramitação desde 2015, conhecida como “CPI do Narcotráfico”.

O pedido de instalação da Comissão dividiu opiniões. Leitão era contrário à CPI. “É muito fácil estar se cobrando a CPI do narcotráfico. Eu botar minha assinatura, não boto. Tenho três filhos, um neto, eu não ando com segurança 24 horas do meu lado”, disse na época.

Nas redes sociais, Evandro explicou que seu posicionamento contra a CPI tinha caráter político, pois avaliava que a Comissão serviria como oportunidade para promoção de políticos. “Sarto apela para ataques e mentiras. Querer criar CPI em véspera de eleição, com a única intenção de usar como palanque político, é oportunismo, covardia e canalhice”.

Sarto criticou ainda o “colapso na segurança pública” que o Estado enfrenta. “Os homicídios explodiram, as chacinas se repetem, as facções aterrorizam as famílias e a população, isso é inaceitável”.

Evandro respondeu as acusações alegando que “diferente da politicagem [de Sarto]” sempre tomou medidas efetivas de combate à violência. “Inclusive integrando o Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará. Estamos unidos para enfrentar a criminalidade. Continue com suas baixarias, que permanecerei firme para fazer um debate sério”, concluiu.