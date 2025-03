» Postos de Saúde de Fortaleza oferecem para adolescentes chips anticoncepcional gratuitamente

Fortaleza oferece, gratuitamente, o implante subdérmico, conhecido como chip anticoncepcional, como uma das opções mais eficazes de contracepção para meninas de 10 a 19 anos. O método, disponível na rede municipal de saúde, tem atraído cada vez mais jovens que buscam praticidade e segurança.

Com duração de 3 anos, o Implanon libera o hormônio étongestrel, similar à progesterona, e é uma das formas mais eficazes de evitar a gravidez.

Antes da realização do procedimento, as adolescentes passam por um teste de gravidez para garantir a segurança do implante. Caso o resultado seja negativo, o procedimento, realizado em ambulatório, é rápido e seguro.

Para menina de até 14 anos, a autorização dos pais é necessária para realizar o procedimento. A proposta é ampliar o acesso à informação sobre métodos contraceptivos e o planejamento familiar, contribuindo para a redução da gravidez precoce.

Importante: apesar de ser altamente eficaz na prevenção da gravidez, o implante não protege contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A orientação é reforçar a importância de métodos complementares para a proteção completa.

📲 Confira o trecho da matéria