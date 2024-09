PF prende dois homens com R$ 150 mil e lista de eleitores no Ceará - TV Jangadeiro

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Federal em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, suspeitos de lavagem de dinheiro e crime eleitoral. Com a dupla, foram apreendidos ainda R$ 150 mil em espécie.

Os suspeitos estavam na CE-085, próximos a um hotel, quando foram abordados pelos policiais federais após denúncias da população. Eles seguiam de Fortaleza em direção ao interior do estado.

“Durante as buscas no veículo, foram encontrados R$ 150 mil ocultados em uma sacola nos pés do passageiro, além de material de campanha, lista de eleitores, documentos e mídias. Havia indícios de crimes eleitorais anteriores à situação flagrada, no contexto das eleições de 2024”, informou a PF nesta segunda-feira (23)

A dupla está à disposição da Justiça Eleitoral, e as investigações seguem para identificar outros envolvidos. Caso sejam condenados, os suspeitos podem pegar até 10 anos de prisão.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela PF.