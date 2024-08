Pessoas em busca de emprego terão passagem de transporte público gratuita - TV Jangadeiro

Pessoas em busca de emprego vão ter passagem gratuita no transporte público. O lançamento da segunda fase do programa VaiVem ocorre nesta segunda-feira (2).

Nesta nova etapa, a iniciativa oferecerá passagens gratuitas de ida e volta em transportes públicos para pessoas em busca de emprego. O objetivo é apoiar aqueles com dificuldades financeiras, facilitando o deslocamento para entrevistas e processos seletivos.

O VaiVem já oferece passagens de graça para estudantes de Fortaleza e da Região Metropolitana, de instituições públicas e privadas, regularmente matriculados em um município diferente do de residência.

Os municípios atendidos pelo VaiVem durante a primeira fase são Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante.

A Secretaria do Trabalho do Ceará, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) são responsáveis pela execução.

O lançamento oficial da segunda fase acontecerá na praça José de Alencar, no Centro de Fortaleza, às 7h30, com a presença do governador Elmano de Freitas, do secretário do Trabalho em exercício Renan Ridley, do presidente do IDT Raimundo Ângelo, do presidente da Arce João Gabriel Rocha e do superintendente do Detran Michel Matos.