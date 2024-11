» Concessionária recebe autorização para iniciar obras de infraestrutura no Parque Nacional de Jericoacoara

A Urbia + Cataratas Jeri recebeu autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para iniciar as obras de infraestrutura no Parque Nacional de Jericoacoara. Conforme previsto no contrato de concessão, a empresa privada poderá cobrar ingresso de turistas para acesso ao local, além da já existente taxa de turismo no valor de R$ 41,50.

A taxa de turismo cobrada pela Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara dá direito à permanência por dez dias. Já o valor dos ingressos será progressivo, custando R$ 50 no primeiro ano de concessão e podendo chegar a R$ 120, com reajustes anuais tendo em vista a inflação, a partir do quinto ano.

Formada pela Construcap e Grupo Cataratas, a concessionária prevê um investimento de R$ 116 milhões na infraestrutura do parque, ao longo dos 30 anos de concessão, sendo estimados R$ 90 milhões para os primeiros anos. “A iniciativa busca modernizar e aprimorar a experiência dos visitantes, aliando conforto, segurança e sustentabilidade”, afirma.

Entre os principais investimentos estão a reordenação de vias e acessos, manejo de trilhas, construção de banheiros e chuveiros públicos, quiosques com pontos de hidratação, um Centro de Visitantes com estacionamento para 600 veículos e rede Wi-Fi, reforma dos pontos de informação e controle e pontos de apoio ao visitante. A concessionária será responsável também pela equipe de primeiros socorros, atendimento ambulatorial, monitoramento e segurança patrimonial.

“Essas mudanças foram planejadas para atender as demandas dos turistas e da comunidade local, ao mesmo tempo que reforçam a preservação do ecossistema da região. A Urbia + Cataratas Jeri seguirá práticas sustentáveis, implementando coleta seletiva e desenvolvendo programas de educação ambiental para conscientizar os visitantes sobre a importância do respeito ao ambiente natural do parque”, destaca o diretor da Urbia + Cataratas Jeri, Edi Bortoli.

A concessão do Parque custou outorga fixa de R$ 61 milhões. Ao longo do contrato serão pagos mais R$ 337 milhões.

