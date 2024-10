» Pessoas com autismo ou deficiência podem ter até 65% de desconto na conta de luz

A tarifa social permite que pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência tenham até 65% de desconto na conta de energia elétrica.

Para se beneficiar, os consumidores devem estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ter uma renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, ou uma renda de até três salários mínimos para aqueles que precisam de aparelhos que exigem uso contínuo de energia.

A tarifa social é concedida automaticamente para famílias inscritas no CadÚnico que atendem ao perfil de renda e para pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quem se enquadra nos critérios e ainda não está inscrito pode solicitar o CadÚnico nos Centros de Referência em Assistência Social.

A gerente da célula de benefícios, Adriana Pereira, explica mais detalhes sobre o assunto.

📲 Assista ao vídeo e confira!