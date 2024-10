Pesquisa da UFC revela que ácido presente no café e no feijão verde pode prevenir déficits de memória - TV Jangadeiro

Uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) descobriu que um ácido presente em diversos alimentos, como café e feijão verde, é capaz de prevenir déficits de memória. Presente também em frutas cítricas, o ácido clorogênico é um polifenol que possui comprovada ação neuroprotetora, antioxidante e anti-inflamatória.

No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas convivem com a doença de Alzheimer, um transtorno que registra 100 mil novos casos por ano no país, conforme o Ministério da Saúde. Os pesquisadores da UFC resolveram testar se o ácido encontrado poderia diminuir os efeitos da doença. Para isso, induziram sintomas da doença em camundongos e testaram o tratamento com o ácido.

🧠 Os resultados mostraram que a substância protegeu os camundongos da morte de neurônios, diminuiu a neuroinflamação decorrente da doença e ainda aumentou o fator de crescimento de uma proteína que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento, no crescimento e na manutenção dos neurônios.

A pesquisa indica que o ácido clorogênico poderá ser usado como um tratamento realizado em adição à terapia-padrão principal ou inicial, muitas vezes com o intuito de diminuir a dose ou os efeitos colaterais.

💬 “A terapia adjuvante também tem a proposta de agir em outras vias relacionadas com a doença. No caso da doença de Alzheimer, o tratamento com o ácido poderia diminuir a neuroinflamação. A ação se daria para reduzir o estresse oxidativo e para melhorar a sinalização da insulina, diminuindo o processo de morte neuronal que acompanha a doença”, avalia Jéssica Rabelo Bezerra, autora da tese de doutorado em Farmacologia que fundamentou o estudo.

(Foto: Viktor Braga/UFC Informa)