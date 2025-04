» Mais um ex-presidente é preso. Agora vai ou nada mudará? Collor solto em 3, 2, 1…

➡️ Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

O ex-presidente Collor de Mello foi preso por corrupção. Pensei em comemorar, mas logo desanimei. Houve um tempo em que uma notícia daria aos brasileiros alguma esperança de redenção, mas hoje a experiência desautoriza a ingenuidade. Explico.

O ex-presidente Michel Temer foi preso em 2019, acusado de corrupção. Acabou solto em poucos dias. Um ano antes, Lula foi condenado por mais de um tribunal por corrupção e lavagem de dinheiro. As penas foram anuladas e ele voltou à Presidência da República.

As prisões de Collor, Lula e Temer estão relacionadas à Operação Lava Jato, que acabou desmantelada. A penca de confissões, os bilhões rastreados, os políticos, empreiteiros e banqueiros enrolados, tudo foi esquecido. Até o ex-ministro Antônio Pallocci já faz planos para curtir uma luxuosa aposentadoria na Itália. Diante disso, se alguém pode nutrir esperanças é o Collor e, por tabela, Jair Bolsonaro, outro ex-presidente que pode ser preso. É a força da tradição.

Pensando sobre nisso, me lembrei de uma entrevista que Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, concedeu ao sair da cadeia. Indagado sobre a sensação de ter sido preso, ele não titubeou: “Preso, eu? Eu fui solto!”

Tal propensão contamina o ambiente. Veja o roubo monumental, amazônico, continental no INSS. A contagem está em R$ 6 bilhões. Coisa de encher presídios inteiros com corruptos rematados. E, mesmo assim, arrisco uma previsão: um ou outro peixe pequeno poderão ser presos e olhe lá, mas um graúdo, se for capturado, escapa no final. Somos o paraíso da impunidade. Que o diga a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, confortavelmente asilada no Brasil após ter sido condenada por corrupção em seus país.

O filósofo Soren Kierkegaard dizia que “a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para a frente”. Era dinamarquês. Se fosse brasileiro, saberia que, por aqui, para quem paga a conta, o difícil é ver tudo o que passamos e olhar para frente com as lentes do otimismo.

▪️ Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.