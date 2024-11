» Pai de Santo é preso suspeito de abuso sexuais e de marcar vítimas com ferro no Éusebio

Um homem de 23 anos, apontado como líder religioso, foi preso nesta sexta-feira (22) no Eusébio, suspeito de crimes de estupro, estupro de vulnerável, exploração da prostituição alheia e lesão corporal dolosa contra pessoas que frequentavam o terreiro onde ocorriam os rituais religiosos.

Segundo investigações da Delegacia Metropolitana do Eusébio, o homem se aproveitava da posição de “pai de santo” para cometer os crimes sexuais. Durante os rituais, o suspeito utilizava um ferro quente para marcar as vítimas, causando ferimentos.

O homem foi encontrado no bairro Olho D’Água, no Eusébio. No local, as equipes apreenderam instrumentos de ferro, machados, tesouras e outros objetos perfurocortantes, além de um celular. Ele foi conduzido à Delegacia do Eusébio, onde os mandados foram cumpridos.

O pai de santo permanece à disposição da Justiça, e a Polícia Civil segue com as investigações e orienta que outras vítimas procurem a delegacia mais próxima para relatar os fatos.

A reportagem da Jangadeiro entrevistou a companheira do suspeito, que preferiu não se identificar. Segundo ela, “as marcas são queimaduras, feitas com total consentimento e têm fundamento na nossa religião. Pessoas intolerantes não reconhecem isso, inclusive as pessoas que denunciaram foram aquelas que também deram consentimento, mas, após problemas pessoais, meteram a religião, envolveram tudo isso”.

Sobre as práticas sexuais no terreiro, ela afirmou que não são verdadeiras, já que é a única mulher no local. “Esse assunto de estupro de vulneráveis não passa para frente, pois é um local que só tem homens. E eu tenho certeza que nenhum dos meninos o acusou de estupro, porque são homens, têm a capacidade, e eu sei que eles não deixariam ser abusados”.

“Pessoas que já moraram lá e foram embora, se estão levantando o falso, a única coisa que eu peço é que provem. Quando provarem, eu me calo e digo ‘você está certa’ e abaixo a cabeça para você. Mas até lá, não aceito, porque não coincide nem com o caráter dele nem com o que realmente aconteceu. Eu, como mulher, em nenhum momento fui abusada”, concluiu.