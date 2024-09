Homem faz dívida com agiotas, perde carro e até o casamento após ficar viciado em bets - TV Jangadeiro

O Banco Central estima que 24 milhões de pessoas participaram de jogos de azar e apostas online no mês de agosto, realizando ao menos uma transferência via Pix, com gasto médio de R$ 100.

Segundo o BC, a maioria dos apostadores tem entre 20 e 30 anos. O valor médio mensal altera conforme a idade do apostador. Para os mais jovens, o gasto é de R$ 100 por mês, enquanto que entre os mais velhos, o valor ultrapassa R$ 3 mil.

A reportagem da Jangadeiro conheceu a história de um homem que acabou se viciando nas bets e perdeu o bens e até o casamento.

