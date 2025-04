» Ninguém supera as autoridades brasileiras na arte de parecer eficaz

➡️ Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

No Brasil, quanto maior o problema, mais contundentes e ineficazes são as explicações, as declarações, os semblantes, as medidas urgentíssimas. Ninguém é mais rápido e cabal que o brasileiro na arte de fazer parecer que as coisas estão mudando.

Os preços dos alimentos dispararam? Prontamente autoridades identificam as supostas causas, que podem ser outros países, o aquecimento global ou a ganância de produtores e varejistas. Em seguida, apresentam cenários redentores, como fez o ministro da Agricultura, ao projetar que esses preços devem baixar nas próximas semanas. Quando? Nas próximas semanas… Baixar quanto? Espere e confie. Pronto, tudo resolvido.

E os juros altos? Culpa de outros governos e de especuladores, é claro, mas calma lá que um dia cairão. E os combustíveis? Os atravessadores não pensam na população, veja só. Desigualdade? Foram os europeus colonizadores. E por aí vai. O que importa é que estamos no caminho certo para um novo tempo de fartura.

Com a segurança, assunto do momento, é igual. Diante da constatação geral de que as facções determinam onde empresas podem atuar, institucionalizaram a extorsão como custo fixo para muitos comerciantes e de que competem criminosamente com os poderes constituídos pelo dinheirinho apertado da população, é preciso dizer algo para o povo atônito.

Assim, em meio ao salve-se quem puder, com os índices oscilando conforme as guerras e os pactos temporários entre grupos criminosos, as autoridades avisam sobre novos planos, acenam com o SUS da Segurança Pública, falam em investimentos e cobram ações umas das outras. Sensibilizadas pelo instinto de autopreservação, acusam a oposição de torcer pelo pior e não ajudar em nada, atiçada pelo senso de oportunidade. Sobre torcer contra eu não sei, que tem gente de todo tipo, porém, se coubesse à oposição resolver o problema, ela não seria oposição, mas governo. Ou não é?

No mais, pensando bem, reclamar também não resolve nada, mas, pelo menos, evita ilusões.

▪️ Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.