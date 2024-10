» Não me levem a mal, mas 2º turno é um saco

➡️ Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Sempre achei o 2º turno uma injustiça com os eleitores: além de serem obrigados a votar (curioso caso em que um direito é antes uma obrigação), são usados com a aquela falsa impressão de que o vencedor tem o apoio da imensa maioria da população. Não é bem assim.

Em Fortaleza, no 1º turno, houve 15% de abstenção. Ou seja, do total de eleitores (que não equivale ao total de habitantes) 85% foram às urnas. Nem vou falar sobre os 6,5% de brancos e nulos. Vamos aos números de votos válidos. André Fernandes obteve 40,2%. Um pessimista poderia observar que 59,8% não o escolheram. O mesmo vale, com dados piorados, para o seu adversário. Evandro Leitão conseguiu 34,3%. Um ranzinza poderia dizer que 65,7% optaram por não votar nele.

E agora? Bem, para salvar a democracia e fazer a alegria dos concorrentes, temos o 2º turno que, num passe de mágica, zera o jogo. Alguém vencerá com mais de 50% dos votos válidos, valor que será utilizado eternamente pela propaganda do partido, como se tivesse sido a primeira escolha de uma parcela majoritária dos fortalezenses. Eu sei, não é justo, mas é assim que a banda toca.

Por fim, com o 2º, esse filme repetido, temos a oportunidade de sermos molestados por fantasmas dos populismos de esquerda e de direita, como Lula e Bolsonaro, ou de ver o constrangedor espetáculo de contradições que são os anúncios de neutralidade (algo que não existe na política) ou de apoio entre ex-adversários que no 1º turno falavam mal uns dos outros.

E cidade? Peço licença para citar um trecho do poema Epílogos, de Gregório de Matos, escrita no Século XVII:

“Que falta nesta cidade?… Verdade.

Que mais por sua desonra?… Honra.

Falta mais que se lhe ponha?… Vergonha.”

Não me levem a mal. De tanto falar sobre política, me tornei um sujeito ranzinza e pessimista.

