Fortaleza está entre os destinos mais procurados no Voa Brasil; programa oferece 500 trechos - TV Jangadeiro

São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador são os destinos mais procurados pelo Voa Brasil, programa que beneficia aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), independentemente da faixa de renda, que não tenham viajado nos últimos 12 meses.

O programa Voa Brasil comercializou cerca de oito mil passagens, com preços de até R$ 200, desde seu lançamento no final de julho. Destas, 44% foram para cidades da região Sudeste e 41% para o Nordeste.

Em resposta à Agência Brasil, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) informou que os números de venda de bilhetes estão em expansão. “A plataforma recebeu mais de 100 mil acessos até agora, o que demonstra o interesse por parte dos aposentados. Os números devem crescer conforme a oferta e a divulgação do programa”, prevê o MPor.

O Voa Brasil é realizado por meio de uma parceria entre o MPor e as principais companhias aéreas do país, sem custo para o governo federal.

“Faremos com que muitos aposentados viagem pelo país, especialmente neste momento de crescimento da nossa aviação. Esperamos que, nesta primeira fase do programa, mais de 1,5 milhão de turistas que nunca viajaram de avião sejam incluídos”, estima o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

COMO COMPRAR

O Voa Brasil oferece voos para todos os estados, alguns operados por mais de uma companhia aérea. Os aposentados do INSS podem conferir todas as ofertas de bilhetes aéreos e obter mais informações no site oficial do programa: Voa Brasil. Para acessar o sistema, é necessário ter uma conta ouro ou prata no portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.Br.

O benefício é pessoal e intransferível, ou seja, apenas o titular poderá realizar a viagem. O limite de R$ 200 por trecho não inclui as tarifas de embarque, que são cobradas no momento do pagamento e variam conforme o aeroporto. As passagens adquiridas pelo Voa Brasil garantem uma bagagem de mão (de até 10 quilos) e uma bolsa ou mochila pequena.