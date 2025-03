» Mais duas lojas de provedores de internet são atacadas em Caucaia

Dois estabelecimentos de uma provedora de internet foram danificados, localizados no bairro Parque Soledade, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada desta segunda-feira (17). Esta é a 6º ocorrência do ano contra este tipo de empresa. As chamas foram debeladas por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

A loja foi incendiada durante a madrugada, e ficou completamente queimada. No local, policiais civis e também militares do serviço reservado estiveram presentes para apurar essa ocorrência criminosa. A empresa ainda não soube mensurar o prejuízo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesta segunda-feira (17), suspeito de um ataque contra uma empresa de internet no bairro Parque Soledade, em Caucaia. O indivíduo, que já tem passagens por tráfico de drogas, é suspeito de causar um incêndio no estabelecimento comercial.

O suspeito foi localizado e conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado em flagrante por crime contra a incolumidade pública por causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

OPERAÇÃO STRIKE

Desde o início da Operação Strike, que tem como objetivo desmantelar grupos criminosos envolvidos em ataques e extorsões contra provedores de internet no Ceará, na última quarta-feira (12), 24 indivíduos foram detidos e oito provedores clandestinos foram fechados. Ao todo, foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão.