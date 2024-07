» Mutirão “Meu Pai Tem Nome” oferece testes de DNA e outros serviços

As inscrições para a terceira edição do mutirão “Meu Pai Tem Nome” seguem abertas até o próximo domingo (28). O projeto é realizado uma vez por ano pela Defensoria Pública do Ceará (DPCE) para solucionar casos de reconhecimento e de investigação de paternidade e maternidade.

As inscrições serão feitas somente pela Internet por meio do site: https://campanha.defensoria.ce.def.br/meu-pai-tem-nome-2024/. Podem participar moradores de Fortaleza, Sobral (na região Norte), Iguatu (no Centro-Sul), além de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O projeto acontece simultaneamente em todas as Defensorias Estaduais do Brasil.

Para se inscrever, é obrigatório enviar, pelo site do projeto, os RGs, os CPFs e os comprovantes de endereços do pai e da mãe, além da certidão de nascimento da criança. O material será analisado pelas equipes da DPCE, que entrarão em contato para agendar um atendimento presencial com o defensor para 10 de agosto, o Dia D do mutirão.

Serão atendidos três tipos de casos:

1) de mães que querem o reconhecimento dos filhos;

2) de pais que querem reconhecer os filhos;

3) de pessoas maiores de 18 anos que desejam ter o nome do pai ou da mãe na certidão.

Depois disso, audiências de mediação e conciliação serão realizadas para reconhecimento voluntário da paternidade, além de atendimentos para mães de crianças e adolescentes cujos pais se recusaram a registrar os filhos.

Quando houver dúvida sobre quem é o pai, será realizado um exame de DNA. Uma parceria da Defensoria com o Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen) vai viabilizar o teste de forma gratuita.