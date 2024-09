Quase dois meses após acidente aéreo, Voepass anuncia demissão de diretores e mudanças na chefia - TV Jangadeiro

A companhia Voepass anunciou a demissão dos diretores de manutenção, segurança operacional e operações em uma nota divulgada na quarta-feira (25). Além das demissões, a empresa também anunciou uma mudança no comando da empresa.

As mudanças na chefia da companhia ocorrem quase dois meses após o desastre aéreo do voo 2283, que resultou na morte de 62 pessoas a bordo de uma aeronave ATR-72, em 9 de agosto deste ano, em Vinhedo, interior de São Paulo.

Segundo o comunicado, José Luiz Felício Filho, presidente desde 2004 e cofundador, assume a liderança executiva e a gestão direta das operações. Enquanto o atual CEO, Eduardo Busch, passa a liderar o departamento de questões jurídicas da companhia.

DEMISSÕES

Na diretoria de Manutenção, sai Eric Cônsoli e entra Carlos Alberto Costa, executivo que está na empresa desde junho de 2022. Na diretoria de Segurança Operacional, o comandante Diego Hangai, que trabalha na Voepass há 13 anos, ocupa o cargo deixado por David Faria. Por fim, o comandante Raphael Limongi assume a vaga deixada por Marcel Moura na diretoria de Operações.

Em nota, a Voepass informou que as indicações para os cargos de liderança foram submetidas à aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), conforme regulação vigente. A empresa ainda agradeceu os serviços prestados pelos ex-diretores.

“Ao longo de seus 29 anos de história, a Voespass está dedicada ao propósito de desenvolver a aviação regional com segurança e qualidade, conectando cidades do interior a grandes centros, e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País”.