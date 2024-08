» ‘Moto Segura’: entregadores e mototaxistas vão receber equipamentos de rastreamento

Uma das ações que integram o programa Ceará contra o Crime é o Moto Segura. Entregadores por aplicativo e mototaxistas vão receber gratuitamente equipamentos de rastreamento para comunicar imediatamente à polícia a localização de motocicletas roubadas ou furtadas.

A medida foi anunciada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, nesta segunda-feira (26), e deve começar a valer em setembro.

“Vamos começar com dois grupos: entregadores que trabalham com moto e os mototaxistas. Vamos disponibilizar gratuitamente o equipamento que permite, assim que a moto for furtada ou roubada, ele acionar a polícia, que vai rastrear a moto, localizar, e prender a pessoa que tenha praticado o furto ou roubo”, detalhou.

OUTRAS MEDIDAS

O Ceará contra o Crime também contempla o uso de reconhecimento facial para localização de pessoas com mandado de prisão em aberto por meio das câmeras de videomonitoramento. Além disso, 6.730 novos agentes devem reforçar as Forças de Segurança do estado. Para isso, serão realizados concursos para 2.600 novos profissionais.

Ainda faz parte das ações a implantação de bases do Raio em todos os municípios com mais de 25 mil habitantes; novo Núcleo da Pefoce na Região da Ibiapaba; nova unidade de regime semiaberto em Itaitinga; Modernização e melhorias de 77 unidades de segurança e mais 12 delegacias.