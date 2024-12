» Menino que vive em lixão pede cestas básicas e roupas para amigos no Natal: “não quero só pra mim”

Assim como toda criança, Adriel Firmino, de 7 anos, sonha com presentes de Natal. Para este ano, no entanto, ele pretende ser o próprio Papai Noel e fazer outras crianças felizes. O menino, que vive com a avó, primos e tios no lixão de São João de Amanari, em Maranguape, pede roupas para os amigos e cestas básicas para cerca de 70 famílias que sobrevivem da reciclagem.

🧸 Ele precisa de apoio para tornar esse sonho realidade. “Estou pedindo ajuda para cesta básica, brinquedo, roupa e calçado. Mas não quero só para mim, quero para os meus amigos da rampa também”, diz Adriel.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

A família é humilde e mora de favor em uma casa que já está em situação precária. A avó de Adriel, Maria Benilde, de 49 anos, teme pela estrutura do local com a proximidade do período chuvoso.

💬 “Somos uma família muito carente. Trabalho no lixão para sustentar seis crianças e tudo que eu ganho são R$ 600 do Bolsa Família”, conta a avó. Ela também explica que o celular que usa foi achado no lixão, pois não teria condições de comprar um aparelho.

Apesar da pouca idade, Adriel já faz questão de ajudar a avó, embora ela evite levá-lo ao lixão. Entre um saco de lixo e outro, o garoto procura por alguma roupa ou brinquedo velho. O que já não serve mais para alguma criança é a esperança do menino de se vestir e brincar.

📌 COMO AJUDAR

Interessados podem fazer doações pela chave Pix 85 985878376 (Luana da Silva Macieira – filha da dona Maria Benilde) O contato da avó de Adriel é (85) 9 8733-9858.