» Menina de 2 anos faz bolo de areia em lixão para cantar parabéns e sonha com festa de aniversário

O bolo é de areia, mas o gosto é de esperança. Ana Liz, de apenas 2 anos, sonha em ter um aniversário digno de uma criança. A data já passou, foi em setembro. Desde então, ela brinca fazendo bolo de areia, imaginando um de verdade. A pequena e a família moram no distrito de São João do Amanari, em Maranguape, no Ceará, e vivem da coleta de recicláveis no lixão da região.

🎂 “Todos os dias, ela levanta e vai fazer o bolinho de areia na esperança de ganhar um de verdade. Sua mãe não tem condição, pois trabalha no lixão e parou de trabalhar porque pegou uma alergia grande no corpo”, conta a tia, Aurineide Sales, que abrigou Ana Liz, os três irmãos e a mãe, Antônia Mayara.

Devido a uma alergia na pele, Mayara não pode mais trabalhar e precisou entregar a casa onde morava de aluguel com a família. Além disso, o lixão de onde ela e outras famílias levam o sustento para casa pegou fogo. O pai de Ana Liz, Ezequiel Moura, também está desempregado.

Ao todo, são oito pessoas dividindo o mesmo teto e sobrevivendo com uma renda de R$ 600 do programa Bolsa Família. “Eles moram aqui. Botam um colchão no chão e dormem todos juntos”, explica a tia.

💬 Foi ela quem teve a ideia de fazer uma vaquinha online para realizar o sonho da Ana Liz de ter um aniversário, mas também pensa em ajudar o próximo. “Mesmo passando dificuldade, queria fazer um aniversário lindo para a Ana Liz e distribuir algumas cestas básicas para as famílias necessitadas do lixão”.

A vaquinha criada pelo Só Vaquinha Boa também busca arrecadar recursos para ajudar a família de Ana Liz a ter uma casa para morar. Mayara, que já tem um terreno, diz que sonha em construir pelo menos dois cômodos para viver com os filhos e o esposo. “Eu queria muito realizar meu sonho de fazer esses dois compartimentos, mas com minhas condições não dá”.

📌 COMO AJUDAR

Interessados em ajudar podem fazer doações pela chave Pix ana-liz@sovaquinhaboa.com.br, ou por meio do site sovaquinhaboa.com.br/vaquinha/ana-liz. O contato da tia de Ana Liz é (85) 8906-0976.