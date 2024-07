» Espécie de tubarões no Brasil tem altos níveis de cocaína no organismo, revela estudo da Fiocruz

Tubarões na costa do Rio de Janeiro testaram positivo para cocaína de acordo com um estudo publicado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e divulgado pela BBC Brasil.

Foram testados 13 cações-rola-rola (também conhecidos como tubarões-bico-fino-brasileiro) no litoral do estado. De acordo com os biólogos marinhos, foram detectados altos níveis de cocaína nos músculos e fígado dos animais.

A pesquisa foi a primeira a detectar cocaína em tubarões, com uma concentração 100 vezes maior do que a verificada em outros animais marinhos. Para os especialistas, a droga pode estar chegando às águas por meio de laboratórios ilegais usados para fabricar cocaína ou por meio de fezes de usuários.

Outra hipótese inclui os pacotes de cocaína perdidos ou jogados no mar, embora seja menos provável. Todas as fêmeas que participaram do estudo estavam grávidas, mas ainda não há evidências sobre o efeito da cocaína para os fetos.