» MEC avalia voltar a usar Enem como certificado de conclusão do ensino médio a partir de 2025

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o Ministério da Educação (MEC) estuda retomar o uso do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de certificação de conclusão do ensino médio para estudantes acima de 18 anos. A expectativa é que a mudança passe a valer já no exame do próximo ano.

Segundo Camilo, que fez a declaração neste domingo (10), a recomendação foi encaminhada ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. O Enem deixou de ser utilizado para certificação em 2016.

“A ideia é possibilitar que esse jovem também tenha a oportunidade de a prova do Enem o certificar. Isso dá mais abrangência para acesso a essa prova e para que ele possa fazer a prova e entrar na universidade”, afirmou o ministro. Ele destacou que o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) continuará sendo ofertado.

O ministro também mencionou uma possível integração entre o Enem e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), utilizado pelo Inep para medir o desempenho dos estudantes do ensino médio.

“Às vezes, o aluno do terceiro ano do ensino médio prioriza o Enem em relação à prova do Saeb. A gente está estudando a possibilidade da prova do Enem para o aluno do terceiro ano do ensino médio já servir para a prova do Saeb. O Inep terá prazo até antes das inscrições do próximo ano para concluir essa recomendação. Esse é um passo que o Ministério da Educação quer proporcionar para dar mais eficiência e convergir a prova do Saeb com a prova do Enem já em 2025”, afirmou.

