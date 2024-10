Lula diz estar confiante na vitória de Evandro e destaca apoio de Camilo: "rei do voto no Ceará" - TV Jangadeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta sexta-feira (11), estar confiante na vitória de Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura de Fortaleza no segundo turno das eleições. Em relação ao adversário do petista, Lula disse não conhecer André Fernandes (PL).

“Estou confiante que o Evandro vai ser prefeito de Fortaleza, porque tem apoio da maior liderança política do Ceará, que é o Camilo. Vamos ser francos. Camilo é o rei do voto no estado do Ceará. E tem o governador Elmano, que é uma novidade extraordinária para nós do PT. Também tem o apoio de uma grande bancada e de vários partidos”, afirmou em entrevista à Rádio POVO/CBN.

O presidente também disse que Evandro deve ser eleito prefeito para dar continuidade ao “projeto exitoso que o Ceará vem tendo com o Camilo e, agora, com o Elmano”. O ministro da Educação está de férias para se dedicar à campanha de Evandro.

Já sobre André Fernandes, Lula se resumiu a dizer: “eu não conheço o adversário do Evandro. Então, não posso falar mal de quem não conheço”.

O presidente desembarcou em Fortaleza na noite desta quinta-feira (10). Ele cumpre agenda institucional na Capital, realizando a entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida e de 113 ônibus escolares. No final da tarde, ele também participará de um comício de Evandro, na Praça do Ferreira, no Centro da cidade.

Essa é a quinta visita do petista ao Ceará desde o início do mandato, em 2023.