» “Lula, Camilo e Elmano são peças importantes para levar Evandro ao 2º turno”, diz Guimarães

A convenção partidária que vai oficializar a candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza tem movimentado os bastidores do Partido dos Trabalhadores (PT) e da base aliada.

A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento ainda é incerta, mas cresce a pressão para que ele compareça. Petistas enxergam a participação de Lula como indispensável para fortalecer a candidatura de Evandro Leitão, que aparece em quarto lugar nas pesquisas eleitorais sobre intenção de voto.

O líder do Governo na Câmara dos Deputados e vice-presidente nacional do PT, José Guimarães, reconhece a importância de Lula na campanha eleitoral de Evandro.

“Eu penso que tanto Lula quanto Camilo, o governador e nós todos somos peças importantes para levar o Evandro ao segundo turno, por tudo o que representamos e fizemos pelo Ceará. Estou confiante”, declarou durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (23).

“O presidente ainda não bateu o martelo. O ministro Camilo Santana e eu estamos trabalhando para trazê-lo, mas evidentemente depende da agenda dele”, comentou.

De acordo com informações do jornal O Globo, além da convenção de Fortaleza, Lula provavelmente não vai participar de outros eventos do tipo, embora o PT tenha postulantes e aliados em outros municípios.

O Partido Democrático Trabalhista (PDT), que busca reeleger o prefeito José Sarto, tenta evitar a presença do petista na convenção de Evandro. Ainda que as siglas tenham rompido a aliança política no estado, elas mantêm uma relação saudável em nível nacional.

Segundo Guimarães, a possível presença do presidente não deve causar rompimentos políticos. “Isso não pode ser motivo de incompatibilidade com os partidos que apoiam o Lula no Congresso Nacional. Precisamos negociar para evitar rachaduras na nossa base em Brasília”

Por fim, o político defende que Evandro Leitão tenha uma mulher como vice-candidata. “Se depender de mim, a vice será mulher, mas nós temos aliança com 10 partidos. Por enquanto, eu não posso responder qual partido vai ser vice. O peso da escolha é a necessidade de dialogar com a cidade”, afirmou.