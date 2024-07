» Justiça decreta prisão preventiva do motorista embriagado que atropelou 3 pessoas na Aldeota

O motorista embriagado que atropelou a influenciadora digital Lorena Rocha, um amigo dela e um motociclista no bairro Aldeota, em Fortaleza, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A prisão foi decretada nesta segunda-feira (29), durante audiência de custódia.

Conforme o Auto da Prisão em Flagrante, Ângelo Victor Braga do Nascimento, de 18 anos, não possuía habilitação para conduzir o veículo e estava sob a influência de bebida alcoólica, constada em teste.

O acidente aconteceu na manhã do último domingo (28). Populares relataram a policiais militares que o motorista teria discutido com Lorena na boate onde estavam e, ao sair, tentou atropelá-la. O suspeito perdeu o controle do veículo e acabou atingindo, além da influenciadora, um motociclista que trabalha por aplicativo e um amigo de Lorena. Ele também bateu em um carro estacionado, e seu veículo tombou.

Após o acidente, ele foi preso em flagrante e encaminhado ao 2º Distrito Policial da Polícia Civil. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para socorrer as vítimas.

Conforme a decisão da Justiça, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime cometido pelo motorista nas circunstâncias da prisão dele e dos depoimentos colhidos pela polícia.

“A gravidade em concreto da conduta atribuída ao imputado é elevada, diante da forma como o crime foi perpetrado, pois o autuado teria brigado com uma pessoa no interior de uma boate e, ao sair, tentou atropelar a referida pessoa. Ocorre que o autuado estava conduzindo o veículo automotor sem habilitação para tal, sob a influência de bebida alcoólica, cuja ação resultou na lesão corporal de três vítimas”, justifica a juíza de Direito.