» Jovem tem celular furtado dentro de igreja e encontra aparelho por meio de rastreador

Uma jovem teve seu celular furtado em uma comunidade religiosa localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza. Porém, em menos de uma hora, policiais acionados encontraram o aparelho por meio do rastreador disponível no dispositivo.

Ao chegar no local apontado, foi descoberto que ele estava com uma senhora, que de início negou estar com o celular, mas depois confessou o furto.

A estudante Giovana Machado relata que estava entre amigos quando a idosa invadiu o local e, após alguns minutos, sentiu falta do aparelho.

“Eu imaginei que tivesse sido ela, pois era a única pessoa que eu não conhecia. Eu consegui rastrear meu celular, liguei para o 190, logo eles chegaram e localizaram a mulher.”

A jovem ainda relata que a idosa negou inicialmente, mas depois admitiu e entregou o item. “Nunca um alívio tão grande, pensava que não conseguiria recuperar”, disse a vítima.

