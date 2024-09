Inscrições para o vestibular 2025.1 da Uece estão abertas com mais de 2,8 mil vagas - TV Jangadeiro

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas ara o vestibular 2025.1. Interessados devem se inscrever até o dia 11 de outubro pelo site www.cev.uece.br. Entre as 2.850 vagas ofertadas, 1274 são para a capital, Fortaleza. As outras 1576 vagas são distribuídas entre as unidades de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá, Mombaça, Aracati, Canindé e Quixeramobim.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 160 (valor para pagamento integral), poderá ser paga na rede bancária ou nos estabelecimentos credenciados. O Documento de Arrecadação Estadual (DAE) tem vencimento para o dia 14 de outubro de 2024, data final em que o candidato deverá realizar o pagamento.

As provas da primeira fase acontecerão no dia 17 de novembro de 2024. Já as provas da segunda fase serão realizadas nos dias 15 e 16 de dezembro. No ato da inscrição, o candidato deve indicar curso e a Língua Estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol) de sua escolha.

As provas da primeira fase são sobre conhecimentos gerais, de múltipla escolha, composta por ciências humanas, ciências da natureza e matemática e linguagens e códigos. Já a 2ª fase é composta por quatro provas, sendo uma de Redação e três específicas, conforme o curso de opção do candidato.

FIQUE ATENTO 🔎

Para o vestibular 2025.1, os programas das disciplinas avaliadas foram atualizados. Além disso, os candidatos cotistas de todos os segmentos concorrerão às vagas para ampla disputa e somente se não alcançarem nota, concorrerão pelas vagas reservadas para cotas.

A Uece destina 50% de suas vagas para os estudantes cotistas. Conforme as condições: ter concluído os três anos do ensino médio regular em escolas públicas municipais, estaduais ou federais localizadas no Estado do Ceará e ser economicamente carente, ou seja, oriundo de família com renda mensal bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.