» Férias no Parque do Cocó terá 3° edição neste domingo

O Parque do Cocó recebe a 3° edição do “Férias no Parque” com atividades de esporte, lazer, cultura e educação ambiental pela manhã e à tarde. E o melhor: tudo de forma gratuita, oferecendo uma alternativa saudável para as famílias cearenses, próxima à natureza, no maior parque natural em área urbana do Norte-Nordeste e o quarto da América Latina.

Pela manhã, vai ter yoga, zumba, ritmos, dança de salão, Tai Chi Chuan, massoterapia e muita recreação para a criançada, com pintura facial, palhaçaria, parquinho, brinquedos infláveis, cama elástica, corridinha, slack line e torneio de futebol (Areninha). As atividades funcionarão de 8 às 12h.

Uma outra opção são os passeios de barco (a atividade é paga), de 8h às 13h, com viagens de 20 minutos, de uma hora e dez e um de duas horas, mas precisam de agendamento prévio pelo telefone: (85) 9 8527 8216.

A programação gratuita começa às 8h e encerra no final da tarde com um sunset musical, quando o público presente pode curtir o lindo entardecer do Cocó, ao som de boa música.

O projeto é realizado pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA), com apoio da Fecomércio, do SESC e da Ambiental Ceará.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL As equipes Sema farão diversas atividades de educação ambiental: Oficina de Arte-Colagem com reutilização (faixa etária: a partir de 8 anos); Oficina de Produção de mudas (a partir de 5 anos); Caça à semente (a partir de 6 anos); Pintura de animais silvestres (a partir de 3 anos); Trem da coleta seletiva (a partir de 5 anos); Oficina de Eco-colagem com materiais naturais (a partir de 5 anos).

Os mascotes Tatá e Totó (gato e cachorro) estarão circulando no Parque durante todo o evento. No Cine Cocó (telão de Led do palco) serão exibidos vídeos. Haverá também distribuição de mudas.