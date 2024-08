» IFCE abre 40 vagas para especialização em Hidrogênio Verde no Pecém

O campus de Pecém do IFCE abriu seleção para o curso de pós-graduação lato sensu em Hidrogênio Verde. São ofertadas 40 vagas, sendo 8 vagas gratuitas e 32 vagas com cobrança de mensalidades, as modalidades e os valores podem ser conferidos no edital e serão administrados pela FAIFCE.

A formação tem como objetivo capacitar profissionais em nível de pós-graduação lato sensu para atuar e desenvolver soluções para a cadeia de produção, distribuição, armazenamento e aplicações do Hidrogênio Verde (H2V) através de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).

Para participar, é preciso ter diploma oficial ou reconhecido pelo MEC de curso superior de licenciatura plena ou de bacharelado nas áreas de Engenharias ou Ciências Exatas e da Terra ou cursos superiores de tecnologia nas áreas de Controle e Processos Industriais, Infraestrutura ou Produção Industrial). Demais áreas afins que abranjam energias renováveis ou hidrogênio serão avaliadas pela comissão de seleção.

O curso tem duração de 18 meses com carga horária total de 360 horas, sendo ofertado na modalidade à distância e sendo previsto dois encontros presenciais para visitas técnicas e aulas em laboratório. Outras informações estão disponíveis no edital (https://l1nq.com/H53Hz).

As inscrições on-line e gratuitas ocorrem no período de 19 de agosto a 19 de setembro de 2024. As inscrições são realizadas via internet, por meio do formulário eletrônico https://bit.ly/selecaoceh2v2024. Os candidatos devem estar atentos para anexar no formulário de inscrição a cópia dos documentos.