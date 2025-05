» Chacina foi filmada por câmera de segurança: vídeo mostra o momento do ataque com 4 mortes na Barra do Ceará

Era por volta das 20h45 da última terça-feira (6) quando criminosos armados invadiram um campo society no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, e iniciaram um ataque a tiros, deixando quatro pessoas mortas e uma ferida. O jornalismo da Jangadeiro teve acesso às imagens de câmeras de segurança que registraram a ação, que durou menos de 3 minutos. Devido ao teor dos vídeos, mostraremos apenas o momento em que o grupo chega e sai do local.

Duas vítimas morreram no local, enquanto outras duas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e também faleceram. Outra pessoa ferida foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF) e econtra-se estável.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

PRISÕES

Durante a fuga, os suspeitos foram flagrados por policiais do 20° Batalhão da Polícia Militar. Houve uma colisão do veículo dos criminosos com uma loja de produtos para motos. Nesse momento, uma troca de tiros foi iniciada e quatro suspeitos foram capturados, sendo três adultos e um adolescente. Um dos suspeitos estava disfarçados com blusa da Polícia Civil. Também foram apreendidas quatro pistolas calibre .40, 49 munições calibre .40, um veículo, dois celulares e drogas.

Os adultos, com idades de 18, 19 e 22 anos, tinham antecedentes por tentativa de homicídio, roubo, tráfico e receptação. Eles foram autuados por homicídio, por integrar organização criminosa, por porte ilegal de arma de fogo e por corrupção de menor. Já o adolescente, de 15 anos, foi autuado em um ato infracional análogo aos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa.

OPERAÇÃO POLICIAL

Após o episódio, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou novas medidas de segurança. Nesta quarta-feira (7), foi instaurada a “Operação Saturação Total”, com a saída de mais de 400 policiais em patrulhas por áreas que apresentam maiores riscos.

As diligências acontecem após crimes registrados na região da Barra do Ceará e Pirambu. Em uma semana, duas irmãs influenciadoras foram mortas; uma tentativa de chacina deixou cinco pessoas baleadas e a chacina desta terça resultou em quatro mortes. A polícia investiga a relação entre os crimes.