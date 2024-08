Idosos, PCDs, crianças com até 7 anos e estudantes podem usar passe livre no transporte público - TV Jangadeiro

Em Fortaleza, a gratuidade no transporte coletivo é um direito garantido a diversos grupos, incluindo idosos, pessoas com deficiência (PCDs), crianças de até sete anos e estudantes beneficiados pelos programas Passe Livre e Vai e Vem.

Na capital, cerca de 42 mil pessoas com deficiência possuem o cartão que garante a isenção da tarifa, um benefício assegurado por uma lei de 2008. Entre os idosos, são 352 mil usuários do passe livre.

O cartão pode ser solicitado nos postos de atendimento do Sindiônibus ou da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), mediante apresentação de CPF, comprovante de residência e RG.

Além dos idosos e PCDs, crianças de até sete anos ou com até um metro e dez de altura também têm direito à gratuidade no transporte público. Para a emissão do bilhete, é necessária a presença da criança para a biometria facial e a apresentação de documentos como RG, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência.

Estudantes também são contemplados com dois benefícios. O programa Vai e Vem, do Governo do Estado, garante gratuidade para alunos da Região Metropolitana de Fortaleza. Já na capital, o Passe Livre oferece duas passagens gratuitas por dia útil letivo.