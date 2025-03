» Hospital Universitário do Ceará é inaugurado com mais de 830 leitos e presença de Lula

O Hospital Universitário do Ceará (HUC) foi inaugurado nesta quarta-feira (19), após quatro anos de construção.

O evento contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A unidade de saúde está localizada no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi, em Fortaleza, e, nesta primeira fase de funcionamento, irá oferecer serviços especializados em Cirurgia Vascular, Oncologia (Clínica e Cirúrgica), Hematologia, Urologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

O hospital também conta com um Centro de Imagem completo, equipado com ressonância magnética, tomografia computadorizada, hemodinâmica, ultrassonografia, ecocardiograma e eletrocardiograma.

O equipamento possui 832 leitos, distribuídos entre enfermarias, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e leitos de apoio, destinados a gestantes, crianças, observação, recuperação e hospital-dia.

O HUC abrange os segmentos clínico, cirúrgico e materno-infantil, ocupando uma área de 78,6 mil metros quadrados (m²), com três torres construídas e sete andares.

As obras foram iniciadas em janeiro de 2021 e, segundo divulgações oficiais do governo, estavam previstas para serem concluídas em 2022. No entanto, só foram finalizadas em fevereiro deste ano. A inauguração precisou ser adiada para março devido a conflitos na agenda do presidente Lula, de acordo com o governador.

Para facilitar a locomoção de pacientes e acompanhantes, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) disponibiliza três linhas de ônibus que passam pelo hospital:

– Linha 1310 – Siqueira/Hospital Universitário do Ceará

– Linha 344 – Jana Barroso/HUC/Parangaba

– Linha 1320 – Parangaba/Hospital Universitário do Ceará