» Hemoce renova parceria com Evangelizar é Preciso e incentiva doação de sangue dos fiéis

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) renovou a parceria de 11 anos com o evento “Evangelizar é Preciso Fortaleza”, liderado pelo padre Reginaldo Manzotti. A campanha de doação de sangue será realizada entre os dias 21 (segunda) e 25 de outubro, com foco especial na sexta-feira (25), o “dia D” da ação, no Hemoce Fortaleza.

A iniciativa faz parte da 17ª edição do evento católico, que acontecerá no dia 26 de outubro, a partir das 12h, no Aterro da Praia de Iracema. “Através de uma doação, é possível salvar até quatro vidas. Quem puder, participe dessa ação”, incentivou o padre Reginaldo Manzotti.

LOCAIS DE DOAÇÃO

Os interessados em doar sangue em Fortaleza podem comparecer à sede do Hemoce (Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo) ou ao posto de coleta na Praça das Flores (Av. Desembargador Moreira, s/n – Aldeota). No interior do Estado, a ação também ocorre nos hemocentros de Sobral, Quixadá, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte.

QUEM PODE DOAR

Para doar sangue, é necessário estar saudável, pesar mais de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem apresentar o termo de consentimento assinado pelos responsáveis. Além disso, é fundamental estar bem alimentado e portar um documento oficial com foto.