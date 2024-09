Consulta aos locais de votação já está disponível pelo TSE; veja como acessar - TV Jangadeiro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou aos eleitores a consulta dos locais de votação, inclusive daqueles que solicitaram a transferência temporária de seção eleitoral. As informações foram liberadas na terça-feira (3). A consulta pode ser realizada na internet ou através do aplicativo e-Título.

O TSE permite a alteração temporária do local de votação em caso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, militares que vão trabalhar no dia da votação, presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, além de servidores da Justiça Eleitoral que precisam votar no local em que vão trabalhar. Os prazos para os pedidos de transferência temporária terminaram em agosto.

🔎 COMO CONSULTAR?

Na internet, acesse o site tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimento-eleitor, clique na opção “Onde votar” e preencha os dados solicitados. A página traz o número da inscrição eleitoral, a zona eleitoral e o local de votação, com endereço completo.

Já no aplicativo e-Título, versão digital do título de eleitor, o local de votação aparece logo no início, abaixo do nome do eleitor. Além disso, o aplicativo também tem uma ferramenta de geolocalização. Ele pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativos.