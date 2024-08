» Governo Federal vai ampliar vale-gás para 20 milhões de famílias até 2025; veja mudanças

O Governo Federal vai reformular e ampliar o programa Auxílio-Gás. Até o próximo ano, 20 milhões de famílias serão beneficiadas com botijões de gás. Além disso, em vez de receber o valor em dinheiro, as pessoas poderão retirar o gás diretamente em distribuidoras. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (26) pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Até dezembro de 2025, o Auxílio-Gás será conhecido como Gás Para Todos. Atualmente, o programa oferece um valor de R$ 102 para 5,64 milhões de famílias, conforme o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

O valor estimado foi baseado no preço médio nacional do botijão de GLP de 13 quilos, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A ampliação para atender 20 milhões de famílias equipara-se ao total de beneficiários do programa Bolsa Família, que atualmente abrange 20,76 milhões de lares no Brasil. O ministro Alexandre Silveira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinaram um projeto de lei que aumentará os recursos para a iniciativa.

A ANP também irá credenciar voluntariamente os revendedores que desejarem participar do programa. A agência definirá o preço mínimo pelo qual o botijão deve ser vendido no Gás Para Todos.

(Foto: Reprodução)