» Morre ex-prefeito de Fortaleza José Walter

Faleceu na última quinta-feira (3), aos 97 anos, o ex-prefeito de Fortaleza José Walter Cavalcante. O velório foi realizado na manhã desta sexta-feira (4).

Nascido em 17 de julho de 1927, no município de Capistrano, no interior do Ceará, José Walter formou-se engenheiro civil em São Paulo e, ao longo da vida, desempenhou um papel importante na história da capital cearense. Foi diretor da antiga Estrada de Ferro que ligava Baturité a Fortaleza e professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Em 1967, durante o regime militar, foi nomeado prefeito de Fortaleza pelo então presidente Arthur Costa e Silva. Permaneceu no cargo até março de 1971. Sua gestão foi marcada por obras de grande impacto urbano, como a conclusão do ginásio Paulo Sarasate e a construção do, na época, maior conjunto habitacional do país, o Núcleo Habitacional Integrado de Mondubim.

O empreendimento mais tarde daria origem a um dos bairros mais populosos da capital, que passou a se chamar oficialmente José Walter em homenagem ao ex-prefeito que idealizou e realizou o projeto.

O atual prefeito da capital, Evandro Leitão (PT), lamentou o falecimento do ex-prefeito nas redes sociais. “Seu legado está eternizado em toda a cidade, em especial no bairro que leva seu nome, um dos maiores de Fortaleza”.

José Walter era viúvo de Maria Amélia e deixou quatro filhas. Seu legado permanece vivo na história urbana e social de Fortaleza.