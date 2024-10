» Fortaleza tem o menor índice de infestação do mosquito da dengue no ano de 2024, com menos de 1%

Fortaleza continua registrando números baixos de focos do mosquito da dengue, alcançando um dos melhores índices dos últimos anos.

O Levantamento de Índice Rápido de Aedes Aegypti (LIRAa), realizado entre 9 e 13 de setembro, visitou 3.915 quadras e inspecionou 49.523 imóveis. Desses, apenas 0,84% apresentaram focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Esse é o menor percentual registrado em Fortaleza em 2024. Apesar dos números positivos, as autoridades reforçam que a vigilância deve ser constante, principalmente com a chegada da estação chuvosa.

Os dados foram apresentados durante a 81ª reunião do Comitê Intersetorial de Controle das Arboviroses nesta quarta-feira (16). O evento foi promovido pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covis).

OPERAÇÃO INVERNO

A partir dos dados do LIRAa, a Prefeitura já planeja a Operação Inverno, programada para novembro, com ações intensivas de controle nos bairros com maior incidência de focos do mosquito.

A operação visa mobilizar tanto os profissionais da saúde quanto a população para evitar um aumento nos casos de dengue e outras arboviroses.

VOLTA POR CIMA

Fortaleza, que já foi um dos principais focos da dengue no Brasil entre 2008 e 2012, está há 12 anos sem enfrentar uma epidemia da doença. Ao longo do tempo, diversas ações foram implementadas, como a Operação Fronteira, Operação Quintal Limpo e o Plano de Contingência para Controle de Epidemias de Arboviroses.

Em 2024, mais de um milhão de imóveis foram vistoriados e mais de 27 mil focos de dengue foram eliminados até o mês de outubro, informou a Prefeitura de Fortaleza.