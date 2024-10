» Fortaleza tem inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos com 780 vagas

A Prefeitura de Fortaleza abriu, nesta terça-feira (22), as inscrições para cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro, que serão realizados em novembro.

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o programa oferece 780 vagas gratuitas em cursos com carga horária variando entre 20 e 200 horas-aula.

CURSOS DISPONÍVEIS

Entre os cursos oferecidos estão: Fabricação de Bombons Trufados, Salgados para Festas, Instalação Hidráulica Residencial, Programador de Sistemas, Bordado Moderno, Massagem Relaxante e Técnicas de Patchwork e Fuxico.

As vagas são limitadas e destinadas a moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos. Cada capacitação exige diferentes requisitos.

Para se inscrever, é necessário ser morador de Fortaleza, ter pelo menos 16 anos e apresentar documentos como RG, CPF, comprovantes de escolaridade e de residência. Cada curso pode ter requisitos específicos de acesso, incluindo critérios de hipossuficiência.

As aulas ocorrerão em unidades do Senac, do Senai e em equipamentos da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, e os alunos receberão um certificado gratuito ao final da capacitação.

ONDE SE INSCREVER

Os interessados podem se inscrever presencialmente na Unidade de Atendimento do Desenvolvimento Econômico, localizada na Avenida Santos Dumont, 2500, loja 17, ou acessar o site Mais Futuro.

Para mais informações, é possível entrar em contato pelo telefone 0800 222 3656, pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br, ou pelo WhatsApp (85) 9 8403-9559 (não recebe ligações).