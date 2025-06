» Você sabe o que é, de fato, empreender?

Empreender é concretizar algo sob uma nova maneira. O empreendedor organiza e conduz o negócio com foco na produção e oferta do produto ou serviço com utilidade.

Seja em uma inovação disruptiva, ou mesmo incrementando as formas de implantar as atividades, tornando-as melhores, mais ágeis, efetivas, econômicas, ele identifica a demanda, reúne os meios, assume riscos e decide sobre a execução de seu projeto. Isso demanda esforço, conhecimento e proatividade para transformar boas ideias em prática.

Movido por propósito, se vale de todos os recursos disponíveis: financeiros, tempo, energia, vontade, ousadia; o que sabe, o que pode, o que aprende e reaprende, o que ensina durante a jornada. Falha, corrige, repete, insiste visando o melhor resultado.

Empreender acarreta enfrentar limites, rever trajetos, estabelecer escolhas. Possui efeito multiplicador, pois influencia positivamente outras pessoas a avaliar, criar e gerar soluções, valores e impactos.

Empreendedorismo é o processo que move o ato de empreender. Identificada a necessidade, ou a oportunidade, define-se o plano de trabalho e as metas a serem alcançadas. Em seguida, com os meios organizados, executa-se as ações na expectativa de obter-se os números esperados.

O empreendedorismo não é um modelo padronizado. É preciso atentar ao ambiente, composto por variáveis culturais, políticas, socioambientais e socioeconômicas, que interferem nas tomadas de decisão e nos rumos da atividade em uma empresa, cooperativa, projeto social ou comunidade. Ou seja, envolve uma causa e não somente lucro.

Em qualquer situação, requer “iniciativas e acabativas”. Mesmo sem a garantia de sucesso, o empreendedorismo impulsiona a execução, com os recursos à disposição e a confiança daqueles que usam as condições reais para executar criativamente, sem aguardar por circunstâncias ideais.

Empreender é fazer. Empreendedorismo é o modo de fazer.

▪️ Joaquim Cartaxo é arquiteto urbanista e diretor superintendente do Sebrae/CE.